「うちの子は～」が口グセのママ友に、話題を奪われる日々が続いていた女性。悪気はないと分かるもののモヤモヤが募るなか、周囲のちょっとした一言が思わぬ変化をもたらすことに──。今回は筆者の友人から聞いた、“会話泥棒ママ”なエピソードをご紹介します。 ママ友 これは、6歳の息子を保育園に迎えに行ったタイミングでよく顔を合わせるママ友A子のお話です。 最初は『よく話す明るい人だな』という印象だ