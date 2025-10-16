浦和に内定している桐蔭横浜大FW肥田野蓮治6月のアミノバイタルカップ、1か月前の総理大臣杯とは別人のようだった――。10月7日に行われた関東大学サッカーリーグ1部・第15節の東洋大vs桐蔭横浜大の一戦で、桐蔭横浜大のエースストライカーである肥田野蓮治は、84分に交代を告げられるまで常に強度の高いスプリントを繰り返し、ラインブレイクと前線からの守備に貢献。プレーもさることながら、彼の声の質は非常に張りがあって