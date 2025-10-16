ノイアーが伊藤洋輝とともに漢字に挑戦ドイツ1部バイエルンに所属するドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが、チームメイトの日本代表DF伊藤洋輝とともに漢字の執筆にチャレンジした。お題を見せられて思わず「冗談だろ？」と、複雑さに戸惑う様子も見られた。現在は伊藤とチームメイトであり、シャルケ時代には元日本代表DF内田篤人ともチームメイトだったノイアー。世界屈指の名手として知られる守護神が漢字に挑戦したが、最初