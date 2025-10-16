俳優松本怜生（25）が11月18日放送開始のTBS系連続ドラマ「プロパガンダゲーム」（MBS制作）で山下幸輝（23）とダブル主演を務めることが16日、分かった。舞台化や漫画化もされた人気小説原作で、大手広告会社の就職試験を勝ち上がった8人の大学生が最終選考で2チームに分かれ、宣伝の力で仮想国家の国民を戦争へと導けるかどうかを競うゲームに取り組む物語。宣伝広告の本質やネット社会における民主主義とは何か、そして真実とは