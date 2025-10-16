●昼頃から本降り。一時激しい雨や雷も発生するおそれ●日中の最高気温は28度前後。湿気が多く蒸し暑い●あす17日(金)は洗濯日和の晴天。日ざしの有効活用を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜、西日本周辺は概ね晴れていましたが、この時間にかけて大陸方面から大きくまとまった雲が接近。現在、北日本を中心に雲が広がってきています。 この雲の中で発生している低気圧や前線が、きょう16日(木)の夜にかけて県内を通過する見通し