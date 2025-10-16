▼青森県（青森地方気象台・１６日５時）【津軽】くもり【下北】くもり【三八上北】くもり時々雨▼岩手県（盛岡地方気象台・１６日５時）【内陸】くもり後雨【沿岸北部】くもり後雨【沿岸南部】くもり後雨▼宮城県（仙台管区気象台・１６日５時）【東部】くもり後雨【西部】くもり後雨▼秋田県（秋田地方気象台・１６日５時）【沿岸】雨時々止む【内陸】雨時々止む▼山形県（山形地方気象台・１６日５時）【村山】雨時々止む【置賜