全日本プロレスの１０・２２後楽園ホール大会で三冠ヘビー級王者・宮原健斗に挑戦する潮粼豪が都内で記者会見を行った。潮崎は９月３０日付でプロレスリング・ノアを退団。１０・１１行田大会で「ＨＡＶＯＣ」ザイオンが予告した新メンバー「Ｘ」として電撃登場し芦野祥太郎と組んで宮原健斗、鈴木秀樹と対戦。試合は宮原が反則暴走し試合後に潮崎が三冠への挑戦を要求。宮原が受諾しＰＷＦ本部が両者による三冠戦を承認