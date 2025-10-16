ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われる全体練習前の会見に出席した。大谷はここまでのPS計８戦で打率１割４分７厘と不振だが、自身の役割については「打てるのかもそうですし、ムーキー（ベッツ）、テオ（ヘルナンデス）にしっかりといい形で、まずは繋げるっていうのが１番基本的な役割かなと思う」と話した。レギュラーシーズンで６戦全敗だったブルワーズとの