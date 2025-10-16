トラブルを巡る報復目的で20代の男性を殴るなどし、スマホを奪ったとして、21歳の男ら6人が逮捕されました。ただ、襲われた男性は人違いでした。【映像】連行される容疑者の様子小林剣心容疑者ら6人は4月、東京・調布市のマンションの敷地内で20代の男性を金属バットで殴るなどの暴行を加え、スマホ1台・8万円相当を奪った疑いがもたれています。男性は顔の骨を折るなどの全治2カ月の重傷です。警視庁によりますと、6人は男