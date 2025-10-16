都営地下鉄大江戸線の練馬区内での延伸に向け、東京都が１５日、「事業化が可能」とする試算を正式に公表したことを受け、区幹部は「長年の悲願実現への大きな前進だ」と歓迎した。延伸区間となる練馬区北西部の大半は、最寄り駅まで１キロ以上離れた「鉄道空白地域」とされる。区によると、延伸に伴い駅が新設される見通しの「土支田（どしだ）」「大泉町」「大泉学園町」の３地区を含む周辺地域の人口は約１０万８０００人に