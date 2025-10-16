石破首相の後任の首相指名選挙などをめぐって、15日は各党の党首会談が相次いだ。16日は、自民と維新が連立政権も視野に政策協議を本格化させる。一方、国民民主党の玉木代表は、連立も視野に入れた政策協議を始める自民と維新をけん制した。国民民主党・玉木代表：維新が加わるなら我々が（自民との）連立に加わる必要もなくなったと思う。「維新＋自民」の動きに不快感15日夜に動画配信を行った玉木代表は、野党3党の党首会談後