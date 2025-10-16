三菱のモビショー出展概要を公開三菱自動車は、10月31日より東京ビッグサイトで開催の『ジャパンモビリティショー2025』の出展概要と出展車両一覧を公開した。【画像】冒険心あふれる！三菱の最新モデル全79枚出展テーマを『フォーエバー・アドベンチャー』とする三菱のブースでは、世界初披露となる電動クロスオーバーSUVのコンセプトカーをはじめとした車両展示や、五感を刺激するブース展示を通し、冒険心を呼び覚ます心豊