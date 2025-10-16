BYDモビショー出展車両第2報10月31日より東京ビッグサイトで開催される『ジャパンモビリティショー2025』への出展を発表したBYDジャパン・グループは、9月30日の第1報に続き、展示車両の一部を追加発表した。【画像】BYDの日本未導入PHEV『シール6 MD-i』全29枚ジャパンモビリティショー2025のBYD乗用車ブースのイメージ。 BYD商用車部門の追加発表商用車部門では、ワールドプレミアとして新型電気トラックの