女優の吉岡里帆（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。台湾を訪問した際のショットを披露した。「台湾高雄映画祭」と書き出した吉岡。自身が出演した「九龍ジェネリックロマンス」が邦画初のオープニング上映作品に選ばれた台湾・高雄映画祭に出席したことを報告した。写真では白いふんわりとしたワンピースをまとい笑顔の吉岡の姿が。「大好きなメンバーと行けました謝謝」と添えた。ファンからは「破壊力ぶぁ