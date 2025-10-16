【エルサレム共同】米政権のパレスチナ自治区ガザの和平計画「第1段階」の合意に基づき、イスラム組織ハマスは15日、新たに人質2人の遺体をイスラエル側に引き渡した。ハマスが返還した遺体は管理下にあった28人のうち、これで計9人になる。イスラエルは引き渡しが遅いと批判。態度を硬化させ、停戦が不安定化する恐れがある。イスラエル軍は引き渡された人質の遺体が納められたひつぎがイスラエル領内に入ったとし、法医学施