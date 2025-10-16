中国の経済規模は今年、140兆元（約2800兆円）に達するとみられている。中国の国内総生産（GDP）は第14次五カ年計画（2021〜25年）期に入って以来、110兆元から120兆元、130兆元へと、新たな大台を次々に突破してきた。今年は第14次五カ年計画の最終年であると同時に、第15次五カ年計画（2026〜30年）の構想を練り、配置を整える年でもある。他国と比べると、中国は世界経済の規模の約17％を占めながら、その成長への寄与度は約30