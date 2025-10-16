【北京＝吉永亜希子】中国国営新華社通信は１４日、北極海航路を初めて利用した中国の貨物船が１３日に英国の港に到着したと報じた。エジプトのスエズ運河を経由する従来の「南回り航路」と比べ、欧州までの所要日数は半分以下に短縮され、中東などを通過する際の紛争リスクを回避する利点もある。中国は今後、親密な関係にあるロシアとともに北極海航路の整備を更に進めるとみられる。新華社などによると、貨物船は９月２３日