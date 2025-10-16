11人組グローバルボーイズグループ、JO1の白岩瑠姫（27）がメインパーソナリティーを務める15日深夜放送のニッポン放送「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週水曜深夜0時）に出演し、同日にメンバーの大平祥生（25）が当面の間の活動休止となったことについてコメントした。冒頭に「こんばんは。JO1の白岩瑠姫です。生放送の時間ですが、最初に少しだけお時間いただいて話をさせてください」と語り「このたびはJO1に関す