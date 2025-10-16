全日本プロレスは１５日、都内で１０・２２後楽園ホール大会で激突する三冠ヘビー級王者・宮原健斗と挑戦者・潮粼豪の記者会見を行った。潮崎は９月３０日付でプロレスリング・ノアを退団。１０・１１行田大会で「ＨＡＶＯＣ」ザイオンが予告した新メンバー「Ｘ」として電撃登場し芦野祥太郎と組んで宮原健斗、鈴木秀樹と対戦。試合は宮原が反則暴走し試合後に潮崎が三冠への挑戦を要求。宮原が受諾しＰＷＦ本部が両者に