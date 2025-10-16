◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦マリナーズ―ブルージェイズ（１５日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズ―ブルージェイズのア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦が１５日（日本時間１６日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催される。マリナーズは敵地で行われた１、２戦を４番ポランコの大活躍もあって２連勝でスタート。３０球団中唯一ワールドシリーズ出場経験のないチームが、初