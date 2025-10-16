【日本】 機械受注（8月）08:50 予想0.5%前回-4.6%（前月比) 予想5.8%前回4.9%（前年比) 【豪州】 雇用統計（9月）09:30 予想2.2万人前回-0.54万人（雇用者数) 予想4.3%前回4.2%（失業率) 予想N/A前回-4.09万人（正規雇用者数) 予想N/A前回3.55万人（非常勤雇用雇用者数・前月比) 【英国】 鉱工業生産指数（8月）15:00 予想0.1%前回-0.9%（前月比) 予想-0.7