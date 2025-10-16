10:30田村日銀審議委員、金融経済懇談会挨拶 14:00田村日銀審議委員、金融経済懇談会会見 17:30日銀「市場調節に関する意見交換会」開催 22:00ウォラーFRB理事、外交問題評議会出席（質疑応答あり） ミランFRB理事、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり） バーFRB理事、イベント講演（質疑応答あり） マン英中銀委員、国際金融協会（IIF）年次総会出席 ウンシュ・ベルギー中銀総