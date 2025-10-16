【ワシントン共同】加藤勝信財務相は15日、先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議のために訪れたワシントンでベセント米財務長官と会談した。関係者が明らかにした。ドルに対して円安傾向で推移する外国為替を巡って協議した可能性がある。両氏は5月にもカナダで会談した。9月には「為替レートは市場において決定されるべきだ」といった為替に関する共通認識を盛り込んだ共同声明を発表している。ベセント氏は会談に先立