ラッセル・ウェストブルックがサクラメント・キングスとの契約に合意した模様。10月16日（現地時間15日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 ウェストブルックは昨シーズン、デンバー・ナゲッツの一員として75試合（うち36試合は先発）に出場し、平均スタッツは13.3得点6.1アシスト4.9リバウンド1.4スティールを記録。フィールドゴール成功率44.