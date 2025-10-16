本日10月16日（木）よる7時54分〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「前髪ぱっつんチェンジ」＆「カーナビの声 誰か当てたらゴチになります！」の2本立て！「前髪ぱっつんチェンジ」は今一歩抜けきれない芸能人が、現状を打破するために前髪をぱっつんにしてイメージチェンジする好評企画。今回参戦したのは荒川（エルフ）、ハシヤスメ・アツコ、さとう珠緒、原田泰雅（ビスケ