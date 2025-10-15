「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」が、「サロモン（SALOMON）」とのコラボレーションコレクションから新作を発売する。シューズとアパレルを展開し、シューズはサロモンの「XT」モデルと「ACS PRO」モデルの2型をラインナップ。ACS PROモデルは10月16日から、XTモデルとアパレルは10月下旬から販売する。エムエム6 メゾン マルジェラの店舗、両ブランドの公式オンラインストア、一部セレクトショップで取