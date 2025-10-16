箱根駅伝2区で2年連続１時間06分台をマークした早大・渡辺康幸 photo by Kyodo News箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載01：渡辺康幸（早大／1993〜96年）いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまドラマを生み出す。すでに100回を超える歴史のなか、時代を超えて