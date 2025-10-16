16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の4万8060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 50365.00円ボリンジャーバンド3σ 48849.20円ボリンジャーバンド2σ 48060.00円16日夜間取引終値 47816.00円5日移動平均 47672.67円15日日経平均株価現物終値 47333.40円ボリンジャーバンド1σ 46935.00円一目均衡表・転換線 4