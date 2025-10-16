16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.0ポイント高の3204ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3288.94ポイントボリンジャーバンド3σ 3245.39ポイントボリンジャーバンド2σ 3204.00ポイント16日夜間取引終値 3201.83ポイントボリンジャーバンド1σ 3192.80ポイント5日移動平均 3183.64ポイント15日TOPIX現物終値 3164