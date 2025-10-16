16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の736ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 802.36ポイントボリンジャーバンド3σ 785.97ポイントボリンジャーバンド2σ 771.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 769.59ポイントボリンジャーバンド1σ 758.20ポイント75日移動平均 753.20ポ