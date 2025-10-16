大幅な値上げから1年、「カレーハウスCoCo壱番屋」（以下、ココイチ）の客離れが止まらない。今年9月の既存店客数は前年同月比で95.8％。これで'24年9月から13ヵ月連続で客数が前年割れを記録した形となる。こだわりや独自性のあるカレーとは一線を画し、誰が食べても“それなりに美味しい”。そんな万人受けする味で人気を博してきたココイチのカレー。だが、いつしか客単価は1200円台を超え、気軽に注文することもままならなくな