【ワシントン＝阿部真司】米国防総省が新たに導入する取材要領をまとめた指針を巡り、米主要メディアは１４日、受け入れを拒否した。報道の自由を規制する内容に反発が広がり、トランプ大統領寄りの保守系ＦＯＸニュースを含め、国内外ほぼ全てのメディアが署名を見送ったとみられる。ＦＯＸニュースやＣＮＮなど米主要テレビ５社は共同声明で、指針は「記者が安全保障上の重要問題を国民や世界に伝えることを制限する内容だ」