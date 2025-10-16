アメリカのトランプ大統領は15日、パレスチナ自治区ガザでの和平計画をめぐり、イスラム組織ハマスの武装解除についてアメリカ軍の関与は必要ないとの考えを示しました。トランプ大統領：アメリカ軍は必要ない。必要としていない。我々はすでにこの件に大いに関わっている。我々が関わっていなければ、平和は実現していなかった。トランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザの和平計画に盛り込まれているイスラム組織ハマスの武装解除