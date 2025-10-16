北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』より、佐久間大介（Snow Man）と渋谷龍太（SUPER BEAVER）が演じる“夜の世界で生きる危うい男たち”の場面写真が解禁された。【写真】ドラッグの元締めを演じる渋谷龍太の姿も公開！本作は、『ミッドナイトスワン』（2020）で第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督が原案・脚本・監督を手掛けたヒューマン・サスペンス。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母