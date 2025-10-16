黒澤明監督と三船敏郎が初めてタッグを組んだ映画『醉（よ）いどれ天使』が、新たなスタッフ・キャストを迎えて“25年舞台版”として上演される。戦後の混沌とした時代に生きる人々の葛藤をいきいきと描いた本作で主演を務めるのは、6年ぶりの主演舞台となる北山宏光。「北山宏光が主人公・松永を演じる意味を見せつけたい」と語る彼に、“この作品を令和に上演する意義”について語ってもらった。【写真】あふれだす色気がすご