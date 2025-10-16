矢野貴章にとっての恩人・久米一正氏「本当に偉大過ぎる先輩」かつて日本代表として2010年の南アフリカ・ワールドカップにも出場し、ドイツ・ブンデスリーガのフライブルクでプレーをしたFW矢野貴章。41歳になった今でも現役を続ける大ベテランのキャリアについて話を聞いた。第5回は柏レイソル、アルビレックス新潟での経験、そして初の日本代表選出について。（取材・文＝元川悦子／全8回の第5回目）◇◇◇