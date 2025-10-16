「どうしたら自分の見た目が好きになれますか」これは2025年８月に開催した「FRaU×KANEBO こどもコンテストワークショップ」（以下、ワークショップ）に参加したこどもからバービーさんに寄せられた質問だ。街中を歩いていても、電車に乗ってもあふれる美容整形の広告。SNSでは頻繁に“かわいくなる”ためのコスメや美容器具、ダイエット製品の商品広告も流れてくる。しかも、それらの対象はこどもにまで及んでいる。「かわいくな