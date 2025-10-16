俳優の川崎麻世（62）が17日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】まるで映画のワンシーン！純白ウェディング、夫婦が素敵すぎる 1歳半のときに両親が離婚し、母と祖父母に愛情深く育てられた。大阪の実家は喫茶店を営んでおり、90歳の母親は今も店で働いているという。 昨年、21歳下の料理研究家と再婚し、今年3月に結婚式を挙げた。どちらも母子家庭で育ったので