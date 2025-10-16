韓国の対米自動車輸出関税率が25％で維持される場合、現代自動車グループが耐えなければならない年間関税負担が8兆4000億ウォン（約8931億円）に達するという分析が出てきた。ナイス信用評価は15日、自動車産業点検報告書を通じ、韓国製自動車に25％、日本とEUに15％が適用される場合の関税負担をそれぞれ試算した。その結果、現代自動車グループの年間関税費用は8兆4000億ウォンでトヨタの6兆2000億ウォン、GMの7兆ウォンより高い