日本時間10日、ロサンゼルス・ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちを収めた。これにより、2年連続でナショナルリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。【写真】鮮やかな色が一際目立っていた、山本由伸の188万円バッグそんなドジャースの活躍が話題になる中、3日にドジャース公式インスタグラムが投稿した一枚の写真が別の話題を呼んでいる。山本由伸のブランドバッグ「Wheels up to Philly！（さあ、フィラデルフィアに出発！）」