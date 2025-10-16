突然ですが、「テレビ」が何の略か知っていますか?意外と分からない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「テレビジョン」でした！テレビは「テレビジョン（television）」の略。語源はギリシャ語の tele（遠く）と、ラテン語の vision（見ること）を組み合わせた言葉で、「遠くの映像を見る装置」という意味になります。知っていましたか？次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「NG」が何の略か分かりますか？「N