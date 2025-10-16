福岡県春日市は１５日、魏志倭人伝が伝える「奴国（なこく）」の王都・須玖（すぐ）遺跡群で、一度に３面の小型鏡を作れる石製の鋳型の破片が出土したと発表した。小型鏡が普及した弥生時代後期（１〜２世紀）頃のものとみられ、市は量産用の鋳型の確認は全国で初としている。発表によると、鋳型は小学校の運動場になっている須玖坂本Ｂ遺跡で出土した。約９センチ四方、厚さ約４センチの板状で、縁の内側に細かな斜線が引かれ