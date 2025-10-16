72歳になったお笑いタレント・関根勤さんは、今でも街中で「若いね」と声をかけられる。老化研究によれば、心が若いと「若く見える」といわれる。「若さの秘訣」について、関根勤さんが語る。NHKの朝ドラに出たい昨日も福島でロケをしていたら、街で女性に「若いですね」と言われまして。「その歳で、まだ売れる気なんですか？」なんて言ってくるディレクターもいるんですよ。もちろんです。いま一番やりたい仕事は、NHKの朝ドラに