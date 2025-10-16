75％以上の人間が騙される日々、ネット上で垂れ流されているフェイクニュース。どのようなメディアからも間違った情報が流布されうるうえ、特にSNSの場合は、誰もが容易に情報発信できることから、正しくない情報が溢れかえっているのが現状だ。目にした情報は鵜呑みにせず、安易に情報を投稿・拡散しないことが大切であるが、「言うは易く行うは難し」である――。グーグル合同会社のサポートを受けて行われた調査（※１）では、