リブ・マックスは、「リブマックスリゾート那須高原」を10月4日にリブランドオープンした。客室はジュニアスイート2室、洋室4室、和室8室で、愛犬と泊まることができる。室内にはペットゲージ、ペットアメニティ、デジタル温度計、リードフックを用意する。館内には、単純酸性硫黄温泉の大浴場と、愛犬と入浴できる有料の貸切家族風呂、屋外・屋内ドッグラン、無料駐車場14台分を備えた。食事は愛犬と同席で楽しむことができ、地元