チームはブルワーズに2勝。この勢いにのって一気に優勝まで突き進みたいところだ(C)Getty Imagesまたしてもメジャー史上初の快挙だ。現地時間10月14日、ドジャースの大谷翔平は、敵地アメリカンファミリーフィールドで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に「1番・DH」として先発出場し、7回に20打席ぶりの安打となる適時打を放つなど、5打数1安打1打点、1盗塁を記録。5-1のチーム勝利に貢献した。