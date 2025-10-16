JリーグでMVPに輝いた経験もある岩田智輝は昨季、バーミンガムのチャンピオンシップ（イングランド２部）昇格に大きく貢献した。そして今季もレギュラーとしてリーグ戦全試合で先発出場している。だが、チームは決して順調ではない。開幕３戦は２勝１分けと好発進だったが、その後の６試合で白星はひとつのみ。１勝２分け３敗と下り坂だ。順位を16位まで落とした。『Football League World』は、中盤で岩田とコンビを組む韓国