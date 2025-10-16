ブラジル代表は10月14日、東京スタジアムで日本代表と対戦。前半で２点をリードしたものの、後半に入ると快勝ムードが一変、52分に南野拓実、62分に中村敬斗、71分に上田綺世にゴールを許し、２−３でまさかの大逆転負けを喫した。日本に負けたのは14試合目で初めてなら、２点リードをひっくり返されたのはなんと73年ぶりだった。海外メディア『BESOCCER』は「日本がブラジルに３−２で劇的な勝利を収めたことは、南米チーム