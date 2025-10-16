中学校のテストにこんな質問が出たら、あなたは何と回答するだろうか。「エンパシーとは何か」ブレイディみかこさんが2019年に上梓した『ぼくはイエローで、ホワイトで、ちょっとブルー』（新潮社）には、11歳の息子がこの問題にどう回答したかを聞かれてこう答えるシーンがある。「自分で誰かの靴を履いてみること、って書いた」本書は、名門のカトリック系の小学校から「元底辺中学校」に入学した11歳の息子の日常を描いた作品で