マンチェスター・ユナイテッドOBの元デンマーク代表GKピーター・シュマイケル氏が、同クラブからナポリにローン移籍したデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドの活躍に言及した。15日、イギリスメディア『BBC』が同氏のコメントを伝えている。現在22歳のホイルンドは、2023年8月にアタランタからマンチェスター・ユナイテッドに移籍。しかし、昨季はプレミアリーグで32試合に出場して4ゴール1アシストと、物足りない成績でシー